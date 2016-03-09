УНИАН-Поддержка: Инспекция требует от Коростенского горсовета очистить от загрязнения реку Уж

Об этом Госэкоинспекция сообщила УНИАН в ответ на просьбу агентства проверить факты загрязнения реки Уж в городе Коростень Житомирской области.

Инспекторы Государственной экологической инспекции провели проверку состояния водного объекта в городе и качество воды. «На время проведения проверки, в городском парке на расстоянии около 150 метров от пешеходного моста вверх по течению реки Уж выявлена труба сливной канализации диаметром 1 000 мм, из которой производился сброс вод сероватого цвета в водный объект», - говорится письме Госэкоинспекции.

Кроме того, результатами лабораторных исследований проб воды из этой трубы инспекция засвидетельствовала наличие в ней концентрации загрязняющих веществ, которые часто присущи хозяйственно-бытовым стокам. Среди них, железо, фосфаты и другие вещества, которые приводят к ухудшению качества воды в реке Уж.

«В соответствии со ст. 10 Водного кодекса Украины осуществление мер относительно рационального использования и охраны вод относятся к компетенции городского совета… В соответствии со ст. 20-2 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды» Государственная экологическая инспекция направила письмо Коростенскому городскому совету относительно принятия мер по устранению выявленных нарушений требований природоохранного законодательства», - отмечают в Госэкоинспекции.

Напомним, ранее жители города Коростень Житомирской области обратились к УНИАН в рамках проекта «УНИАН-Поддержка» с жалобой на загрязнение реки Уж. По их информации, с дождевого стока, расположенного чуть выше по течению, через небольшой ручей (50 м от парка), в водную артерию попадают вредные вещества - вода стала серой и имеет странный запах. «Этот сток давно спрятан под землю, и к реке выходит только труба. Не так давно кто-то начал сбрасывать в него отходы и это кардинально изменило городскую артерию», - отмечают горожане.

Они обеспокоены тем, что стоки, попадающие в реку Уж, могут быть небезопасны для живых организмов в самой реке и на ее берегах, а также для людей, часто гуляющих в парке им. Островского.

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