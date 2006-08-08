В Донецке ”заминирован” радиорынок
10:05, 08 августа 2006Общество
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Проводится эвакуация
В Киевском районе Донецка проводится эвакуация радиорынка "Маяк" в связи с поступившим звонком о заминировании.
Как сообщили УНИАН источники в правоохранительных органах, сегодня в 7.30 утра в дежурную часть милиции поступил анонимный звонок о том, что на территории радиорынка "Маяк" заложено взрывное устройство.
В связи с поступившим звонком рынок был оцеплен сотрудниками правоохранительных органов, и начата эвакуация персонала и посетителей рынка.
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