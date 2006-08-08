В Донецке ”заминирован” радиорынок

В Киевском районе Донецка проводится эвакуация радиорынка "Маяк" в связи с поступившим звонком о заминировании.

Как сообщили УНИАН источники в правоохранительных органах, сегодня в 7.30 утра в дежурную часть милиции поступил анонимный звонок о том, что на территории радиорынка "Маяк" заложено взрывное устройство.

В связи с поступившим звонком рынок был оцеплен сотрудниками правоохранительных органов, и начата эвакуация персонала и посетителей рынка.