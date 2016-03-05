Суд не продлил срок содержания под стражей подозреваемой в терроризме гражданки РФ

Об этом руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Наши следователи обратились с ходатайством в Шевченковский суд, чтобы продлить содержание под стражей Леоновой, потому что истекал срок предыдущего решения суда по этому вопросу... Но Шевченковский суд отказал в удовлетворении ходатайства нашей службы. Один из основных аргументов, которые приводит суд – то, что паспорта госпожи Леоновой находятся у следствия, они ей недоступны и это, по мнению суда, не дает ей возможности покинуть территорию нашего государства, каким-то образом избегать продолжения следствия и продолжение ее участия в следственных действиях в дальнейшем», - сообщил Ткачук.

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Он также отметил, что следователи не согласны с решением Шевченковского суда, но оно будет выполнено.

«Наши следователи категорически не согласны с таким решением суда, но оно, конечно, является законом для нас, и мы его обязательно будем выполнять», - добавил Ткачук.

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Он также сообщил, что сегодня ночью истекает срок пребывания Леоновой под стражей.

«Однако, я думаю, что наши следователи будут обращаться с новым ходатайством, с новыми аргументами в суд. Пока госпожа Леонова в любом случае находится в статусе подозреваемой. Она будет продолжать являться на допросы и будет участвовать в других следственных действиях, которые будут проводиться нашими работниками», - отметил руководитель аппарата председателя СБУ.

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Кроме того, по его словам, по делу Леоновой назначен ряд экспертиз.

«Они продолжаются, и мы также надеемся на их скорое завершение. В любом случае, когда будет проведен полный комплекс следственных мероприятий, мы соберем всю доказательную базу по этому делу и оно будет передано в суд. То есть продолжается, на самом деле, обычный процесс... Мы это дело продолжаем расследовать и надеемся, что госпожа Леонова будет продолжать являться на допросы и не будет препятствовать в проведении справедливого расследования», - резюмировал Ткачук.

Как сообщал УНИАН, Леонова, которая участвовала в акциях протеста против режима президента РФ Владимира Путина, была задержана в Киеве 10 декабря 2015 года, при этом доказательств ее причастности к террористическим группам следствие не предоставило. Отмечается, что в ходе обыска по месту ее проживания оружия, взрывчатых веществ, материалов, пригодных для изготовления самодельных взрывных устройств, литературы экстремистского толка, по словам активистки, не обнаружили.

8 января 2016 года адвокат Леоновой Виктор Губский заявил, что задержание сотрудниками СБУ и содержание ее под стражей является незаконным.

Он отметил, что его подзащитную подозревают в причастности к деятельности незаконного вооруженного формирования, которое якобы возглавлял один из основателей "Правого сектора" Олег Мужчиль (позывной "Лесник" - УНИАН).

"Моя подзащитная категорически отрицает свою вину и заявляет, что не участвовала ни в каких террористических группировках", - отметил Губский.

Он сообщил, что Леонова в России занимала активную антипутинскую позицию - принимала участие в Марше несогласных, выступала на акциях после убийства Бориса Немцова, а когда на Донбассе началась война, приехала в Украину, в Харьковской области окончила курсы по оказанию первой медицинской помощи, сама обучала желающих, принимала активное участие в волонтерском движении.