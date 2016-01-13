СМИ рассказали о задержанной СБУ россиянке, cбежавшей в Украину от режима Путина

Еще в декабре 2011 года, когда начались массовые оппозиционные митинги в России, Леонова вместе с матерью начали ходить на них, пишет Медуза. Кроме этого, по словам матери, дочь с детства помогала ей заниматься волонтерской деятельностью - после второй чеченской войны и сама Ольга Леонова работала в частном благотворительном фонде — помогала семьям с больными детьми и беженцам из Чечни.

В свою очередь журналист Евгений Левкович, рассказал, как Леонова ходила на акции к украинскому посольству. Более того, 18 марта 2015 года на торжественном митинге «Мы вместе» в честь аннексии Крыма Россией Леонова вместе с другими оппозиционерами провела эксперимент — записалась в массовку участников акции, и запечатлела на видео момент выдачи денег за участие в ней.

«То, что она — агент ФСБ — это довольно смешно. Она подвижная, активная и бойкая девчонка, которой, как мне тогда казалось, не хватало выброса энергии», - сказал Левкович.

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Со слов соратников, известно, что Леонова приходила на дежурства к месту убийства Бориса Немцова, чтобы помешать коммунальным службам убрать цветы. Той же зимой 2015 девушку уволили с работы с формулировкой: «Вы замечательный специалист, но ваше мнение так сильно расходится с официальной политикой нашего государства…».

По рассказам Ольги Леоновой, с зимы 2015 года ее дочь начала говорить: «Мама, я не могу здесь больше, я задыхаюсь, мне все опротивело». В апреле 2015-го она поехала в Украину с волонтерской, как объяснила, миссией, но первоначально не собиралась там надолго оставаться.

По данным издания, в Украине Леонова занималась сбором гуманитарной помощи — сначала в Мариуполе, потом в Харькове. «Наша гуманитарная миссия помощи мирному населению занимается эвакуацией людей из зоны боевых действий и поддержкой тех, кто там остался, — рассказал „Медузе“ украинский волонтер Евгений Каплин. — Мы не финансируем военных и не помогаем им. Как-то нам привезли две тонны продуктов, и Настя помогала сортировать и раскладывать это все по пакетам. Также помогала собирать помощь: у нас стояли палатки-пункты приема, там она тоже работала». По словам Каплина, Леонова рассказывала, что приехала из России из-за политических преследований.

Отмечается, что Леонова планировала стать санинструктором или парамедиком в одном из гражданских корпусов батальона «Азов».

Известно также, что две или три недели она пробыла на базе «Правого сектора» в Люботине Харьковской области. Но там она якобы рассорилась с активистами и ушла. Этот факт подтвердила и российская подруга Леоновой Мария Полейко: «Ее хорошо приняли [в Украине], потом у нее был какой-то конфликт [с участниками „Правого сектора“]. Но зная Настю, я не удивляюсь — ее привычка говорить правду резко и в лоб нравится далеко не всем».

При батальоне «Азов» Леонова провела в общей сложности полтора месяца в июле и августе. Пресс-служба полка прокомментировала ситуацию с Леоновой так: «Она, по нашим данным, была в гражданском корпусе несколько дней. Пыталась вступить в ряды, но ее не приняли за нарушение дисциплины». Что это были за нарушения, в пресс-службе уточнить не смогли.

В конце августа Леонова переехала в Киев и устроилась работать сомелье в один из столичных ресторанов.

«За все это время она [Леонова] не произвела на меня впечатления террористки-экстремистки. Видно было, что ее забавляло, что она — россиянка — общается с „правосеками“ и „азовцами“. То есть, с радикалами-экстремистами, по мнению ненавистного ей путинского режима. Агрессии или злобы в ней я не заметил», — говорил знакомый с Леоновой капитан-лейтенант ВМС Украины Максим Музыка. Девушка навещала раненого военного в харьковском госпитале, еще пару раз они виделись в Киеве — на презентации книги и в компании друзей в баре.

Адвокат задержанной Виктор Губский рассказал «Медузе», что Леонова совершенно неожиданно была арестована и стала проходить по делу диверсионно-разведывательной группы во главе с бывшим членом «Правого сектора» Олегом Мужчилем с позывным «Лесник».

«9 декабря 2015 года, за несколько часов до задержания Леоновой, в другом районе Киева происходила спецоперация по поимке участников террористической группировки. В ходе операции погибло два человека — сам Лесник и сотрудник спецподразделения СБУ «Альфа» Андрей Кузьменко. По итогам того дня СБУ отчиталось о задержании шести человек — трех россиян и трех украинцев. Их имена держатся в секрете до сих пор. За месяц, прошедший со дня операции, имя Леоновой стало единственным, попавшим в СМИ», - отмечает издание.

Еще одно письмо от Насти из СИЗО Опубліковано Anastasia Leonova 11 січня 2016 р.

Группировку Мужчиля обвиняют в подготовке ряда терактов в больших городах Украины — не конкретизируя. По имени бойца не знали даже его близкие соратники. Страница в фейсбуке, которую он вел, была создана на имя Сергея Амирова. В повседневном же общении его все называли Лесником.

«Он возглавлял одно из подразделений ДУК (вышел оттуда по собственному желанию в конце лета 2015-го). Был высококвалифицированным разведчиком — диверсантом и авантюристом до мозга костей. Воевал, по его словам, во Вторую чеченскую (на стороне чеченцев). Сидел в „Матросской тишине“», — сообщала его соратница Елена Белозерская.

Также известно, что Мужчиль увлекался буддизмом. В этих кругах он был известен как Дорже Жамбо-лама и являлся настоятелем буддистского монастыря Шейчен-Линг в поселке Ольгино Волновахского района Донецкой области.

По словам источника в СБУ, спецслужбы давно интересовались группой Лесника в связи с ее радикальными настроениями.

Леонова не скрывала, что была знакома с Лесником. Они познакомились на базе «Правого сектора» — оба увлекались буддизмом. Мужчиль якобы хотел помочь Леоновой остаться в Украине — положенный срок ее пребывания в стране уже истекал.

«По 258 статье (террористический акт — УНИАН) Служба безопасности Украины никого не задерживает просто так, — заявил советник главы СБУ Юрий Тандит. — Задержали группу в разных городах, состоящую из шести человек, по конкретным подозрениям. К этой группе имеют прямое отношение все задержанные, в том числе три российских гражданина. Многие ее [Леоновой] слова о том, где она была и с кем она встречалась при проверке не подтверждаются. Об этой гражданке мы пока не все можем говорить. Не можем комментировать без разрешения следователя. Служба безопасности Украины в скором времени даст комментарий по этому поводу».

Адвокат Губский обращает внимание на нестыковки в тех материалах дела, которые у него есть. Например, из них следует, что Мужчиль организовал группу в декабре, а уже через десять дней произошло их задержание.

«Как за это время девушка могла успеть войти в группировку и даже подготовить террористический акт, мне не понятно. Для того чтобы считать подозрение обоснованным, должны, как минимум, указывать место, время, обстоятельства. Конкретика хоть какая-то должна быть. А тут только обтекаемые фразы», — говорит адвокат.