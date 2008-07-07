Как упростить поездку в Румынию жителям приграничья?

Украинская и румынская делегации достигли согласия по большинству положений проекта межправительственного соглашения о местном приграничном движении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, 3-4 июля в Бухаресте состоялись переговоры экспертов на уровне руководителей консульских служб МИД Украины и Румынии по согласованию проекта данного соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии, во время которых стороны рассмотрели и постатейно проработали текст проекта Соглашения.

В частности, достигнута договоренность об установления трехлетнего срока постоянного проживания в приграничной зоне как условия для получения разрешения на упрощенное пересечение границы. Делегации согласились относительно срока непрерывного пребывания предъявителей разрешений на территории государства другой договорной стороны, который не будет превышать 90 дней в течение 180 дней с момента первого въезда.

Стороны также достигли общего виденья в определении ширины приграничной зоны на основе аналогичных подходов, которые применялись во время согласования проектов соглашений о правилах местного приграничного движения с Венгрией, Словакией и Польшей.

Установлено также, что разрешение будет выдаваться в возможно сжатые сроки, но в срок, не превышающий 30 дней с момента подачи заявления; и, как исключение, в обоснованных случаях, этот срок может быть увеличен до 60 дней.

Стороны согласовали перечень сведений, которые будут указываться в разрешении. Определенно, что разрешения на упрощенное пересечение границы будут выдаваться со сроком действия от 2 до 5 лет.

На сегодняшний день делегации не смогли достичь согласия по размеру платы за оформление такого документа, информирует МИД Украины.

В то же время, по взаимной договоренности сторон предусмотрено льготное бесплатное оформление разрешений пенсионерам, инвалидам и детям до 18 лет.

Ожидается, что подписание украинско-румынского межправительственного соглашения о местном приграничном движении состоится в ближайшее время.