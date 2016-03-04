До конца года в армии создадут зенитно-ракетный полк, батальон морской пехоты и учебный центр спецназа

До конца года в украинской армии будет создан зенитно-ракетный полк, батальон морской пехоты и учебный центр войск специального назначения.

Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время учредительного совещания комитета реформ Минобороны и ВСУ сегодня в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, до 2018 года предполагается реформировать Министерство обороны, до 2020 года – Генштаб и Вооруженные Силы.

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«До конца 2016 года – усовершенствовать нормативно-правовую базу военной реформы в Минобороны и Генштабе осуществить структурную реализацию и иметь 25% подразделений, которые прошли реформирование, в войсках сформировать дополнительно воздушные командования, зенитно-ракетный полк, учебный центр войск специального назначения и батальон морской пехоты, завершить обретение специальными силами операций боевого потенциала, усилить противовоздушную оборону государства путем восстановления, модернизации, разработки и закупки зенитно-ракетных комплексов и самолетов», - заявил Полторак.