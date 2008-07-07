Ветеран в инвалидной коляске с выстрелами захватил судью в заложники

Сегодня в Чернигове ветеран Афганистана, инвалид первой группы захватил в заложники судью Деснянского районного суда и удерживал ее в кабинете полтора часа.

Как сообщил УНИАН руководитель Центра общественных связей УМВД в Черниговской области Сергей БРЫЛЬ, инцидент произошел около 14.30. Судья рассматривала гражданское дело этого мужчины, и отказала в удовлетворении его иска к Управлению социальной защиты относительно выделения ему путевки на лечение и отдых. После этого мужчина в инвалидной коляске въехал в кабинет судьи, и в процессе общения между ними возникла ссора, судья вынуждена была вызывать работников правоохранительных органов. Как только в кабинет вошел сотрудник спецподразделения «Грифон», злоумышленник выстрелил ему в живот из самострела, после чего направил оружие на судью и заявил, что берет ее в заложники.

По оперативному вызову в райсуд прибыли следственные оперативные группы городского и областного управлений УМВД, антитеррористическая группа, руководство города и родственники. Переговоры со злоумышленником длились больше часа. Сначала он отказывался общаться, а затем попросил, чтобы с ним встретился начальник областного правления УМВД Иван КАТЕРИНЧУК.

В кабинете руководитель милиции разговаривал со злоумышленником около 30-35 минут, и, в конце концов, тот отдал самодельный пистолет.

Раненный сотрудник «Грифона» доставлен в Черниговскую центральную районную больницу. Ему сделана операция, угрозы жизни нет.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Злоумышленник задержан.