Оксфордское издание исправило ошибку в учебнике по географии: Крым – Украина (фото)

Издательство Oxford University Press исправило ошибку в учебнике по географии. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Великобритании.

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"Издательство обязуется бесплатно обменять все некорректные экземпляры учебника на исправленные", - добавили в посольстве.

В новой версии указано, что Крым принадлежит Украине, но сейчас находится под контролем РФ. Также подчеркивается, что ООН не признает оккупированный полуостров частью РФ.

Напомним, о публикации Оксфордским изданием учебника по географии с Крымом в составе РФ стало известно в октябре прошлого года.