Оксфордское издание исправило ошибку в учебнике по географии: Крым – Украина (фото)
16:27, 01 марта 2016Общество
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Ранее в учебнике Крым был обозначен территорией РФ.
Оксфордское издание исправило ошибку в учебнике по географии / Embassy of Ukraine to the UK
Издательство Oxford University Press исправило ошибку в учебнике по географии. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
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"Издательство обязуется бесплатно обменять все некорректные экземпляры учебника на исправленные", - добавили в посольстве.
В новой версии указано, что Крым принадлежит Украине, но сейчас находится под контролем РФ. Также подчеркивается, что ООН не признает оккупированный полуостров частью РФ.
Напомним, о публикации Оксфордским изданием учебника по географии с Крымом в составе РФ стало известно в октябре прошлого года.
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