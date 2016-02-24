Суд назначил командиру 53-й бригады 5 суток ареста из-за скандала с полигоном "Широкий лан"

Как сообщила пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины, суд вынес данное решение сегодня.

На рассмотрении в суде находятся еще 8 протоколов об административных правонарушениях, совершенных командирами разного уровня – от батальонного звена до заместителей командующего оперативного командования «Восток».

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Ранее военнослужащие 53-й отдельной механизированной бригады жаловались на неудовлетворительные социально-бытовые условия на полигоне «Широкий Лан».

«Благодаря вмешательству военной прокуратуры быт бойцов в полевом лагере улучшили. В частности, для них организовали мытье в бане, трехразовое горячее питание и др.

Кроме того, были применены меры прокурорского реагирования, а именно, составлены протоколы о совершении административных правонарушений по ст. 172-15 КУАП в отношении командиров, которые непосредственно отвечали за перемещение и обустройство личного состава на полигоне», - проинформировали в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, бойцы 53-й отдельной механизированной бригады, которые находятся на полигоне «Широкий лан», 8 февраля отправились пешком в Николаев, чтобы пожаловаться военному прокурору на условия прохождения службы.

Военнослужащие заявили, что спят в дырявых палатках, практически на снегу, им негде помыться, из еды в наличии только сухие пайки.

9 февраля военный прокурор Николаевского гарнизона Александр Кит сообщил о начале проверки условий, в которых находятся бойцы 53-й бригады на полигоне «Широкий лан».

18 февраля заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что офицеры, виновные в ненадлежащем обеспечении бытовых условий на полигоне “Широкий лан”, могут понести административное наказание в виде ареста на гауптвахте.