СБУ разоблачила незаконную добычу мела в Славянском районе (видео)
10:14, 26 февраля 2016Общество
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В районе проведения антитеррористической операции Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность предпринимателей, которые незаконно добывали полезные ископаемые.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В течение 2015-2016 годов должностные лица одного из предприятий Славянского района без получения специальных разрешений организовали незаконную добычу мела. Злоумышленники ежемесячно получали прибыль в размере более 320 тысяч гривен, при этом налоги в государственный бюджет не уплачивали", - говорится в сообщении.
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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Проводятся неотложные оперативно-следственные действия.
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