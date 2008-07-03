Из-за взрывов в Софии самолет АэроСвита сядет в другом аэропорту?

Авиакомпания «АэроСвит» не исключает возможности посадки своего самолета в другом аэропорту Болгарии из-за взрывов в Софии.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь компании Сергей КУЦЫЙ.

«В 16.10 самолет был готов вылететь, однако поскольку взлетно-посадочная полоса к этому времени в аэропорту Софии еще не была открыта, было принято решение изменить следование рейса Киев-София-Белград-Киев на Киев-Белград-София-Киев. То есть, первую посадку самолет сделает в Белграде», - сообщил пресс-секретарь.

По его словам, если ко времени вылета самолета из Белграда возможности посадки в Софии все еще не будет, самолет осуществит посадку в другом аэропорту Болгарии. Компания сейчас занимается получением соответствующего разрешения на посадку. Как уточнил С.КУЦЫЙ, это аэропорт Бургас, а оттуда компания доставит пассажиров в Софию.

«Самолет сядет в Софии только в том случае, если мы сможем гарантировать абсолютную безопасность пассажиров в этом аэропорту», - отметил С.КУЦЫЙ. По его словам, в данное время самолет уже готовился к вылету в Белград, новое полетное задание по новому маршруту уже доставлено на борт.

50 пассажиров данного рейса направляются в Софию и около 40 – в Белград.

Сегодня ночью произошла серия взрывов на складах боеприпасов в пригороде Софии. В результате в ряде восточных районов Софии в зданиях были выбиты стекла, тысячи людей в панике покинули свои дома.

В связи со взрывами "АэроСвит" отложил выполнение сегодняшнего рейса "Киев-София" до выяснения ситуации.

"АэроСвит" осуществляет рейсы "Киев-София" дважды в неделю.