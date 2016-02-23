Судебное заседание по делу Мосийчука перенесли на 29 февраля

Печерский районный суд Киева во второй раз перенес рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины об ограничении сроков ознакомления народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и его адвокатов с материалами открытого в отношении него уголовного производства по обвинению во взяточничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время судебного заседания Мосийчук отсутствовал.

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Его адвокаты заявили ходатайство о переносе судебного заседания в связи с тем, что их подзащитный продолжает находиться на стационарном лечении в Институте имени Шалимова и в подтверждение своих слов предоставили суду соответствующие медицинские справки из лечебного учреждения.

Также адвокаты заявили ходатайство о невозможности проводить сегодня судебное заседание в связи с тем, что в Апелляционном суде Киева на рассмотрении находится ходатайство стороны защиты о неосуществлении Генеральной прокуратурой действий по переводу материалов дела на шрифт Брайля, поскольку один из защитников Мосийчука является незрячим.

Заслушав мнения сторон, суд принял решение перенести судебное заседание на 29 февраля на 14.30.

“Ходатайство защитников Мосийчука удовлетворить. В судебном заседании объявить перерыв до 14.30 29 февраля”, - отмечается в постановлении суда.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября 2015 года Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции.

18 сентября Печерский райсуд Киева избрал Мосийчуку меру пресечения в виде содержания под стражей, срок действия которого закончился 15 ноября.

Вместе с тем в Генпрокуратуре настаивают на содержании Мосийчука под стражей.

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Высший админсуд Украины 17 ноября удовлетворил иск Мосийчука к Верховной Раде о признании незаконным и отмене постановления парламента о предоставлении согласия на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

В декабре 2015 г. Мосийчука прооперировали в институте имени Шалимова.

25 января 2016 г. Печерский райсуд Киева отложил до 26 февраля заседание по избранию меры пресечения Мосийчуку.