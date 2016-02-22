Двух вербовщиков в "ДНР" из Тернополя приговорили к 14 и 15 годам тюрьмы

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, соответствующее решение вынес местный суд.

«В суде доказано, что горожане, находясь в Российской Федерации, познакомились с руководителями террористической организации «ДНР» и во исполнение их задач вербовали наемников для совершения террористических актов на территории Украины на стороне террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении мая-июля 2014 года обвиняемые осуществляли вербовки граждан Украины, которым обещали платить 1 тысячу долларов за террористическую деятельность, страховку в сумме 20 тысяч долларов в случае смерти и гарантировали дополнительное денежное вознаграждение за убийство военнослужащих и уничтожение военной техники Вооруженных сил Украины.

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В ГПУ подчеркнули, что обвиняемые также инструктировали, организовывали материальное обеспечение наемников, направляли их через территорию Беларуси в специальный лагерь в российском Ростове-на-Дону для боевой подготовки и участия в террористической деятельности в Украине, организовали и проводили сбор денежных средств, военного снаряжения, средств связи, медикаментов, продуктов питания и обеспечивали их доставку участникам террористических организаций «ЛНР/ДНР».

Кроме того, добавили в ведомстве, они разжигали сепаратистские настроения среди населения разных регионов Украины через социальные сети, а также организовывали митинги против действий органов государственной власти в разных городах Украины.

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«Приговором суда обвиняемые признаны виновными в совершении уголовных правонарушений, связанных с сепаратизмом и терроризмом по ч. 1 ст. 258-3 , ч. 2 ст. 258-4 , ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины, одного из них приговорен к 14 годам, а другой – к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества каждого», - указано в сообщении.