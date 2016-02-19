Украинцев за год стало меньше на 169 тысяч – Госстат

Численность населения Украины по состоянию на конец 2015 года составила 42 миллиона 760,5 тысячи человек, что, по оценкам Государственной службы статистики Украины, на 168,8 тысячи человек меньше, чем было на конец 2014 года.

В 2015 году, по данным Госстата, в Украине родилось 411 783 ребенка, в то время как по итогам 2014 года этот показатель составил 465 882 ребенка. Прирост населения в прошлом году был отрицательным – 183 012 человек. В 2014 году также был отрицательным – 166 414 человек. В то же время число иммигрантов превысило количество эмигрантов на 14 223 человека в 2015 году, в 2014 году этот показатель составил 22 592 человека.

В сообщении Госстата отмечается, что данные приводятся без учета Крыма и зоны проведения антитеррористической операции, а численность населения оценивается лишь без учета территории Крыма.

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Как сообщал УНИАН, весной 2014 года после аннексии Крыма и формирования зоны антитеррористической операции на востоке страны в связи с началом активных боевых действий в регионе численность населения Украины была существенно скорректирована и уменьшена до 43 миллионов с 45 миллионов человек. В дальнейшем этот показатель уменьшался от месяца к месяцу.

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Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Стоит отметить, что Организация Объединенных Наций рекомендует проводить данную оценку не реже одного раза в десять лет.