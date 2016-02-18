Полицейский, убивший пассажира BMW, ранее был следователем и досконально знает закон - Матиос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Что касается подозреваемого С.Олейника, то это бывший работник милиции, который работал следователем, в совершенстве знает юридические нормы, поскольку был следователем почти год. Он был переаттестован. Мотив такого его поведения трудно сейчас комментировать. Но, насколько я понимаю, будет обязательно назначена соответствующая экспертиза именно вменяемости, состояния аффекта подозреваемого, для того, чтобы понять, это было состояние аффекта или какие-то другие основания, чтобы квалифицировать умышленно, или не умышленно (совершено убийство - УНИАН)", - сказал Матиос.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по автомобилю BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других парней в нетрезвом состоянии находился в иномарке.

Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство. Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от исполнения обязанностей до окончания расследования производства.

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Сегодня, 18 февраля, Матиос сообщил, что полицейскому, который во время преследования BMW убил подростка, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий), ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 (покушение на совершение преступления), п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).