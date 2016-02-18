Судья по делу Корбана Чаус избежал ответственности и остается на посту

За внесение соответствующего представления проголосовали шестеро членов коллегии ВСЮ, против – восемь. Производство открывалось по заявлению автомайдановца Константина Вальтищева, который был незаконно лишен водительского удостоверения на полгода.

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Вместе с тем, коллегия Высшего совета юстиции решила обратиться с заявлением в правоохранительные органы насчет проверки имеющихся нарушений при выдаче копий судебных решений и имеющихся двойных решений в Днепровском райсуде.

По словам адвоката Андрея Богдана, представшего интересы заявителя, этим решением Высший совет юстиции дал четкий сигнал всем судьям о том, что они могут безнаказанно осуществлять политические преследования. Отметим, что адвокат Богдан также является защитником известного политика Геннадия Корбана, который в декабре прошлого года был арестован по незаконному решению судьи Чауса.

«Сработала политическая индульгенция. За преступления, которые он совершил против Майдана, судью Чауса освободили от ответственности. Он может работать дальше, совершать преступления, осуждать невиновных, как, например, другого моего клиента – господина Корбана», – заявил Андрей Богдан.

По его словам, члены совета отказались учесть тот факт, что в 2012 году ВСЮ уже изучала материалы восьми уголовных дел по нарушениям судьи. Тогда, несмотря на то, что один из членов ВСЮ увидел признаки преступления в действиях Николая Чауса, а еще один заявил об их отсутствии, в итоге совет юстиции оставил судью в должности.

«Таким образом, можно констатировать, что ВСЮ, который, согласно закону, является независимым органом судебной власти, сегодня превратился в инструмент политической борьбы, не имеющий ничего общего с защитой законности и права», – заявил адвокат.

Напомним, 28 января ВСЮ отложил рассмотрение дела Николая Чауса из-за якобы необходимости выяснить обстоятельства, при которых было принято постановление по Константину Вальтищеву в Днепровском райсуде, и потребовать оригинал данного дела для ознакомления на заседании совета. Тогда адвокат автомайдановца Андрей Богдан назвал такую аргументацию обычной отговоркой, ведь члены ВСЮ, вероятно, просто не решились оставить судью в должности из-за присутствия в зале большого количества журналистов.

Кроме вынесения незаконного решения против автомайдановца, Николай Чаус также «отличился» проведением более чем 30-часового судилища над одним из членов политсовета УКРОПа Геннадием Корбаном, во время которого были зафиксированы десятки нарушений.