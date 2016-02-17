В Украине разработали методичку для школ по сопротивлению оккупации Крыма

Сборник методических рекомендаций презентован 17 февраля в Киеве, сообщает корреспондент "Крым.Реалии".

«Наша задача была в том, чтобы показать крымское сопротивление и развенчать миф о том, что жители Крыма полностью приняли ситуацию», – рассказала на пресс-конференции советник по вопросам Крыма министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

По ее словам, идея создания материалов возникла несколько месяцев назад, после группа экспертов Центра гражданского просвещения «Альменда» приступила к разработке.

«Мы дали тот материал, с помощью которого учитель может создать свой конструктор этого занятия. Мы предложили три воспитательных занятия такими, как мы их видим, но это не означает, что они должны быть взяты полностью. Учителю дан большой материал и даны три варианта, как это может проходить. Мы надеемся, что это поможет нашим учителям», – отметила координатор образовательных проектов Центра гражданского просвещения «Альменда» Валентина Потапова.

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«В основу этих методических разработок легли материалы, подготовленные группой правозащитных организаций, в основном издание, которое стало уже достаточно популярным – это «Полуостров страха: хроника оккупации и нарушения прав человека в Крыму». Эта публикация была подготовлена украинскими правозащитными организациями, которые с первых дней занимались фиксированием нарушений во время захвата Крыма», – сообщила координатор Украинского Хельсинского союза по правам человека Дарья Свиридова.

Министерство образования и науки Украины направило официальное письмо в учебные заведения страны с рекомендацией об использовании материалов и проведении тематических уроков.

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«Материалы пошли не только в школы, но и в высшие учебные заведения, профессионально-технические учебные заведения, также мы предлагаем их распространить среди учителей, которые проходят курсы повышения квалификации. Материалы может получить каждый учитель, который преподает любой предмет», – сообщила представитель Минобраза Украины Наталья Бескова.

Данные материалы обещают разместить на сайте Министерства образования и науки Украины.