Чубаров заверил, что крымские татары не будут оказывать силовое сопротивление оккупантам полуострова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров.

"Российская Федерация два года тому назад попрала международное право, сегодня она - страна, которая принесла войну в Украине и может стать причиной третьей мировой войны, и это признают лидеры ведущих стран мира. Но если они думают, что Россию остановят радикальные выступления крымских татар в оккупированном Крыму, так этот мир не достоин лучшей участи", - заявил Чубаров.

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Он убежден, что только ужесточение международного давления остановит Россию: «именно международные инструменты, организации и лидеры стран, а не народ, насчитывающий всего 300 тысяч человек, должны немедленно остановить Россию. Не стоит надеяться, что кто-то в Крыму возьмет камни и пойдет против вооруженных оккупантов».

Ранее сегодня Чубаров сравнил действия российской оккупационной власти с действиями национал-социалистов в Германии в отношении евреев.