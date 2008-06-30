В Киевском зоопарке отмечают 50-летний юбилей гиппопотама

30 июня Киевский зоопарк приглашает всех на самое выдающееся событие в этом году – празднование 50-летнего юбилея гиппопотама Бресты. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Как говорится в сообщении, праздник начинается в 11.00 возле реконструированного вольера гиппопотама. Каждый сможет нарисовать или написать поздравление для юбилярши, которое украсит ограждение праздничного вольера. Весь день будет работать станция по приему подарков для Бресты, которая больше всего любит морковь, яблоки, груши, бананы и апельсины.

Родилась Бреста в 1958 году в Ленинградском зоопарке и прожила там до 1973 года, потом ее передали в Киевский зоопарк.