У политзаключенного РФ Афанасьева в тюрьме началось заражение крови, лекарств не выдают – адвокат

Украинский активист и главный свидетель по делу Сенцова и Кольченко Геннадий Афанасьев, осужденный в РФ на семь лет колонии строгого режима, болен заражением крови, но не получает необходимой медицинской помощи. Об этом сообщил его адвокат Александр Попков, передает Радио свобода.

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По словам адвоката, сотрудники камеры тюремного типа (ЕПКТ), куда Афанасьева перевели на прошлой неделе из исправительной колонии, не оказывают ему необходимой медицинской помощи. Сам осужденный предполагает, что он заразился, когда его этапировали в колонию в Сыктывкаре.

"Он долго ехал, не было никаких условий принять душ, было холодно, грязно, белье не выдавали", – заявил Попков. Адваокат рассказывает, что из-за болезни Афанасьева направили в больницу, однако врачи "ничего не делали и отправили его обратно". Адвокат отметил, что его подзащитному не выдают необходимые лекарства.

Условия отбывания наказания Афанасьеву ужесточили переводом в камеру тюремного типа после того, как во время обыска в колонии у него нашли сим-карту. При этом сам Афанасьев утверждает, что ее подбросили сотрудники исправительного учреждения.

Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Олега Сенцова, активистов Александра Кольченко, Алексея Чирния и Афанасьева в мае 2014 года задержали в оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ. Их обвинили в подготовке терактов.

Афанасьев был ключевым свидетелем в судебном процессе над Сенцовым и Кольченко, которых 25 августа 2015 года приговорили к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима. Афанасьев в судебном заседании отказался от своих показаний, заявив, что следствие получило их раньше под пытками.

Правозащитники призвали Генпрокуратуру РФ расследовать озвученные заявления о пытках в отношении Афанасьева.

19 августа правозащитный центр «Мемориал» в России объявил Афанасьева политзаключенным.

Чирний, к которому также применяли пытки, и Афанасьев осуждены в России на 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.