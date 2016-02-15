Под Мариуполем пройдут учения сил АТО, местных жителей просят не беспокоиться
12:02, 15 февраля 2016Общество
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Жителей Мариуполя попросили не беспокоиться, если их потревожат звуки канонады.
Иллюстративная фотография / Фото УНИАН
На сегодня с 9:00 до 17:00 запланировано проведение учебных стрельб на полигонах под Мариуполем для повышения боевых навыков личного состава Вооруженных Сил Украины.
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Об этом мариупольскому сайту 0629 сообщил спикер сектора "М" Александр Киндсфатер.
Он попросил жителей Мариуполя не беспокоиться, если их потревожат звуки канонады.
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