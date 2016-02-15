Под Мариуполем пройдут учения сил АТО, местных жителей просят не беспокоиться

На сегодня с 9:00 до 17:00 запланировано проведение учебных стрельб на полигонах под Мариуполем для повышения боевых навыков личного состава Вооруженных Сил Украины.

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Об этом мариупольскому сайту 0629 сообщил спикер сектора "М" Александр Киндсфатер.

Он попросил жителей Мариуполя не беспокоиться, если их потревожат звуки канонады.