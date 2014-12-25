В штабе АТО объяснили канонаду под Мариуполем учениями
14:21, 25 декабря 2014Общество
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Жители Мариуполя слышат канонаду
Танкисты проволят учения под Мариуполем / Министерство обороны Украины
Выстрелы, обеспокоившие горожан доносятся с полигонов, сообщает 0629 со ссылкой на пресс-центр штаба АТО сектора «М».
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Жителей просят не беспокоиться.
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