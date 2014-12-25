В штабе АТО объяснили канонаду под Мариуполем учениями

Жители Мариуполя слышат канонаду

Выстрелы, обеспокоившие горожан доносятся с полигонов, сообщает 0629 со ссылкой на пресс-центр штаба АТО сектора «М». Читайте такжеИз-за недавнего теракта милиция усилила охрану стратегических объектов МариуполяВ настоящее время танкисты ВСУ отрабатывают задачи на полигонах вблизи Мариуполя, рассказали в штабе. Жителей просят не беспокоиться.

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