В штабе АТО объяснили канонаду под Мариуполем учениями

14:21, 25 декабря 2014
Общество
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Жители Мариуполя слышат канонаду

Танкисты проволят учения под Мариуполем

Выстрелы, обеспокоившие горожан доносятся с полигонов, сообщает 0629 со ссылкой на пресс-центр штаба АТО сектора «М».

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Жителей просят не беспокоиться.

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