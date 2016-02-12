Минобороны РФ показало видео полетов истребителей Су-27 над оккупированным Крымом

Соответствующую видеозапись опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

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"В рамках внезапной проверки боеготовности войск Южного военного округа силы противовоздушной обороны и истребительной авиации, которые дислоцируются на территории Крымского федерального округа, отрабатывали отражение массированного авиационного удара условного противника", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин 8 февраля поручил провести внезапную проверку боевой готовности российских войск у границ с Украиной, Южный военный округ приведен в полную боевую готовность.