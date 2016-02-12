Российские фуры уже блокируют три области: к акции присоединились Львовщина и Волынь (фото)

Накануне активисты анонсировали бессрочную акцию по блокированию движения грузового транспорта с государственными номерными знаками Российской Федерации в районе села Горняки трассы Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече, передают "Волынские новости".

По словам участников блокады, сегодня утром уже были остановлены и развернуты первые фуры РФ с грузом.

А на Львовщине около двух десятков общественных активистов утром тоже начали подобную акцию на отрезке международной трассы Киев - Чоп в селе Конюхов Стрыйского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции области.

Люди останавливают возле выезда из Львовщины фуры с номерными знаками РФ, которые направляются в Закарпатье.

Напомним, в Нижних Воротах Закарпатской области по состоянию на 11 часов активисты заблокировали около 50 фур с российскими номерами, которые двигались в сторону границы. "Активисты останавливают машины с требованием развернуться и возвращаться домой. Мы очень вежливо говорим с водителями, просим их понять нас: во время войны, которую ведет российская сторона, мы не можем позволить транспорту и товарам страны-оккупанта передвигаться по территории нашего государства", - сообщила журналист и активистка Хаятова.