В Украине объявили штормовое предупреждение

На сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 9 февраля в Украине, кроме восточных областей, Крыма и Приазовья, порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 24 м/сек.

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На дорогах центральных областей и на севере Левобережья местами гололедица; в восточной части ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

В Киеве и Киевской области в течение дня порывы ветра 15-20 м/сек.