В Украине объявили штормовое предупреждение
09:58, 09 февраля 2016Общество
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На дорогах центральных областей и на севере Левобережья местами гололедица.
Сегодня прогнозируют сильный ветер / Фото УНИАН
На сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, 9 февраля в Украине, кроме восточных областей, Крыма и Приазовья, порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 24 м/сек.
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На дорогах центральных областей и на севере Левобережья местами гололедица; в восточной части ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
В Киеве и Киевской области в течение дня порывы ветра 15-20 м/сек.
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