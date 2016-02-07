На Закарпатье продали выделенную бойцам АТО землю, признав деревья недвижимостью – Москаль

Об этом сообщила пресс-служба главы Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

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«Поскольку земля находится вне границ населенных пунктов, ее выделили не городские или сельские советы, а управление Госгеокадастра. И когда участники АТО пришли оформлять документы, то обнаружили, что участки проданы другим лицам. По очень странной схеме. Аферисты купили фруктовые деревья, которые растут на участке, а потом подали в Госгеокадастр документы, что хотят приватизировать землю под этими деревьями, которые выступают объектами недвижимости! И Госгеокадастр действительно признает дерева объектами недвижимости, продает землю и вносит об этом сведения в единый земельный кадастр. Это полный абсурд, но так сделано», - заявил Москаль.

По его данным, работник Госгеокадастра, который провел эту махинацию, ушел на больничный, но его нет ни в больнице, ни дома.

Москаль сообщил, что люди ходят жаловаться в ОГА: «Я вполне разделяю их негодование, но повлиять непосредственно на Госгеокадастр не могу, поскольку он напрямую подчиняется Киеву. Теперь надо обращаться в правоохранительные органы, открывать уголовные производства, отменять сведения в земельном кадастре через суд и т.д., что займет много времени...».

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Он отметил, что это не единственная афера с землей на Закарпатье: «По такой же схеме приватизировали огромные виноградники в Виноградовском районе, признав объектами недвижимости виноградные кусты. А в Воловецком районе (где вообще безземелье, одни только горы) кучу земли за пределами сел отдали «левым» студентам из Львовской и Ивано-Франковской областей. Все только теперь начинает всплывать...».

По убеждению Москаля, аферы с землей являются ярким примером того, что «никакой децентрализации, о которой столько говорят в последнее время, нет».

В свою очередь спикер Закарпатской ОГА Ярослав Галас в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что в результате аферы с землей в области пострадало 96 бойцов АТО.

"Речь идет о 96 участниках АТО, которым в целом выделили 16 га земли на окраине Ужгорода. Но по документам она не была оформлена как городская, и этим воспользовались сотрудники Госгеокадастра. Они знали, что эту землю решением сессии выделили участникам АТО, но отдали ее на приватизацию людям-аферистам, которые выкупили там деревья. При этом провели эти фруктовые деревья как объекты недвижимости", - сказал он.

Галас добавил, что каждый участок оценивается, как минимум, в несколько тысяч долларов.