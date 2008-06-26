Украинца освободили из пиратского плена

Освобожден украинец, который почти полтора месяца находился в плену у нигерийских пиратов.

Об этом сообщает “5 канал” со ссылкой на информацию руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Василия КИРИЛИЧА.

В частности, по словам В.КИРИЛИЧА, "освобожден гражданин Украины, принадлежавший к экипажу судна американской компании „Chevron”. Вскоре он должен быть доставлен в Украину, сказал В.КИРИЛИЧ, добавив, что физическое состояние украинца в целом удовлетворительное.

Как сообщалось, пираты в Нигерии захватили судно с 11 членами команды еще 13 мая. Они требовали выкуп в 250 тыс. долларов. Пока неизвестно, на каких условиях освободили украинца.