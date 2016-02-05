СБУ задержала корректировщика террористического батальона "Призрак", готовившего диверсии (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, житель Запорожской области в мае 2014 года, находясь в России, был завербован российской спецслужбой. Боевик перешел линию разграничения и присоединился к тербатальону "Призрак", где получил должность связиста.

Во время боевых действий он выполнял обязанности корректировщика огня террористов.

Читайте такжеВ Харькове к 2 годам тюрьмы приговорили боевика из банды террориста Мозгового

Сотрудники спецслужбы при задержании изъяли у боевика две гранаты Ф-1 и РГД-5. По оперативной информации, он прибыл на подконтрольную украинским властям территорию для подготовки диверсионных актов на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления сообщников задержанного боевика.

Читайте такжеНа Луганщине задержали боевика из банды Мозгового (фото, видео)