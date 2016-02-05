СБУ задержала корректировщика террористического батальона "Призрак", готовившего диверсии (видео)
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военными задержали вблизи села Орехово Попаснянского района боевика террористического батальона "Призрак" так называемой "ЛНР".
Как сообщает пресс-центр СБУ, житель Запорожской области в мае 2014 года, находясь в России, был завербован российской спецслужбой. Боевик перешел линию разграничения и присоединился к тербатальону "Призрак", где получил должность связиста.
Во время боевых действий он выполнял обязанности корректировщика огня террористов.
Читайте такжеВ Харькове к 2 годам тюрьмы приговорили боевика из банды террориста Мозгового
Сотрудники спецслужбы при задержании изъяли у боевика две гранаты Ф-1 и РГД-5. По оперативной информации, он прибыл на подконтрольную украинским властям территорию для подготовки диверсионных актов на объектах железнодорожной инфраструктуры.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления сообщников задержанного боевика.
Читайте такжеНа Луганщине задержали боевика из банды Мозгового (фото, видео)