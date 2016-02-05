В Черниговской области на взятке поймали замначальника колонии

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Служащий предложил местному частному предпринимателю заключить контракт на поставку изделий, сделанных заключенными. За 82 тысячи гривень вознаграждения он гарантировал увеличить поставки в несколько раз по сравнению с объемом, указанным в договоре», - говорится в сообщении.

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Сотрудники СБУ задержали заместителя начальника колонии при получении части взятки в сумме 2,6 тысячи долларов. Ранее оперативники задокументировали получение работником исправительного учреждения неправомерной выгоды в размере 12,6 тысячи гривень.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные процессуальные действия. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

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