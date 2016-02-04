В Харькове занятия в школах после карантина возобновятся 8 февраля - горсовет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, соответствующее распоряжение сегодня, 4 февраля, подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

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Как сообщал УНИАН, занятия в общеобразовательных учебных заведениях Харькова были приостановлены с 27 января в связи с ростом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.