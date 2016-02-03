В Апелляционном суде по делу Корбана объявлен перерыв до 8 февраля

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла коллегия судей Апелляционного суда Киева.

Таким образом, в суде по делу Корбана объявлен перерыв до 11.00 8 февраля.

В ходе сегодняшнего заседания коллегия судей Апелляционного суда Киева заслушала аргументы защитников Корбана о незаконности решения судьи Днепровского суда Киева Николая Чауса о взятии под стражу Корбана.

После этого с учетом завершения рабочего дня председательствующий в суде предложил объявить перерыв.

Стороны договорились, что следующее заседание начнется в 11.00 8 февраля.

Ожидается, что на этом заседании будут допрошены свидетели - медицинские работники, которые оказывали медицинскую помощь и лечили Корбана в Киеве.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 февраля, коллегия судей Апелляционного суда Киева, рассмотрев обращение председателя Печерского суда Киева Руслана Козлова, отказала ему в изменении подсудности дела лидера партии «УКРОП» Корбана в части избрания ему меры пресечения с Печерского райсуда на Днепровский.

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Таким образом, обращение адвокатов Корбана об изменении ему меры пресечения, продолжает рассматривать Печерский районный суд Киева.

Справка УНИАН.Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. Позже силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - по 31 декабря 2015 года.

В то же время 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток. При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте имени Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

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Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу.