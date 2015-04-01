На Луганщине поймали бывшего так называемого "министра ЛНР"

Как сообщает пресс-центр СБУ, этот человек возглавил созданное террористами для незаконного присвоения украинских угольных ресурсов «министерство» в мае прошлого года при поддержке тогдашнего «председателя ЛНР» Болотова. До конца августа 2014 злоумышленник руководил угольными предприятиями на временно оккупированной территории Украины в интересах террористов.

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Средства от реализации угля, добытого государственными шахтами, преступно присваивались главарями террористической организации «ЛНР». Руководителей горных предприятий, которые отказывались выполнять незаконные приказы, «министр» увольнял, а боевики запугивали их физической расправой.

31 марта контрразведка СБУ задержала этого гражданина, который бежал с контролируемой боевиками территории и скрывался в незаконно приватизированном им здании бывшего детского сада, где он устроил собственное имение.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины, которая за участие в деятельности террористической организации предусматривает до 15 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.