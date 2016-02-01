Из-за обстрелов боевиков КПВВ "Зайцево" приостанавливает работу с 3 февраля

Как сообщает пресс-служба руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, сегодня состоялась его встреча с руководителем штаба антитеррористической операции.

После консультаций было принято совместное решение о временном закрытии КПВВ "Зайцево" со среды, 3 февраля.

Как пояснил глава области, в последние дни российские террористические войска обстреливают этот КПВВ из запрещенных Минскими соглашениями видов оружия, в том числе 82-мм и 120-мм минометов. Так, 29 января был обстрелян пункт пропуска в районе Майорска, в результате чего военнослужащие получили ранения, а техника была иссечена осколками.

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"В связи с реальной угрозой для жизни и здоровья мирных жителей, с целью недопущения повторения прошлогодней ситуации, когда был расстрелян пассажирский автобус в Волновахе, решено временно приостановить работу КПВВ "Зайцево", - сказано в сообщении.

Отмечается, что деятельность пункта пропуска будет возобновлена только после стабилизации ситуации и полного прекращения огня, в зону поражения которого попадают люди, которые вынуждены пересекать линию разграничения.

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