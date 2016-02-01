Участники штурма Иловайска организовали митинг с требованием провести открытый суд и наказать виновных в гибели сотен бойцов

Утром представители батальона «Кривбасс» вместе со своим куратором Николаем Колесником, а также бойцы добровольческих батальонов «Донбасс», «Днепр», 17-й, 92-й, 51-й бригад, которые принимали участие в штурме Иловайска в августе 2014 года, пришли на улицу Банковую с требованием передать в суд материалы расследования трагедии.

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Военные и родственники их погибших собратьев держали в руках плакаты со словами Кобзаря: «Борітеся – поборете. Вам Бог помагає!» Представители «Иловайского братства» требовали передачи в суд материалов расследования трагедии под Иловайском, а также расследования обстоятельств и причины «котла» под Дебальцево.

Руководитель Криворожской городской организации УКРОП Николай Колесник считает, что без такой активности участников тех событий дело могло быть передано в суд даже без показаний участников и определения пострадавших. Ведь, по его словам, в Минобороны не хотели признавать, что штурм начался по их приказу.

«Я передал оригиналы шифрограмм – в ответ на фейки, которые распространял Генштаб о том, что это (операция в Иловайске – Ред.) прихоти добробатов, и что это Корбан отправил войска в атаку. Нет, это не так. 4 августа по приказу генерала Назарова 40-й батальон терробороны был передан из сектора «C» в сектор «B». 5 августа был получен приказ о штурме Иловайска, начались потери. 9 августа взяли опорный пункт под Иловайском и все это время ждали подхода основных сил», – рассказал журналистам Николай Колесник.

Укроповец убежден, что именно благодаря усилиям и свидетельствам ветеранов следствие было вынуждено расследовать все обстоятельства трагедии. «В конце лета 2015 года мы выдвинули условие, чтобы дело не передавалось в суд, пока не будут опрошены бойцы и командиры, которые принимали участие в операции. Были опрошены около 170 бойцов 40-го батальона терробороны «Кривбасс», 120 человек из семей погибших и раненых признаны потерпевшей стороной», – сказал Николай Колесник.

Политик подчеркнул, что у Генштаба есть все необходимые материалы, чтобы передать дело в суд. Также он передаст документы в Министерство внутренних дел Украины для проведения их собственного расследования, потому что бойцов МВД на тех полях осталось больше всех.

Николай Колесник отметил, что из-за промедления Генштаба с передачей дела в суд «пострадавшие не могут ничего получить». Речь идет о протезировании и лечении раненых, получении компенсаций семьями погибших. Кроме этого, суд даст возможность продемонстрировать общественности, кто виноват в таких нелепых потерях среди солдат.

«Мы будем добиваться справедливости в этом деле. Фамилии те же – Назаров, Муженко, Гелетей. Тяжело наблюдать, что они до сих пор руководят войсками, не ответив за то, что произошло с ИЛ-76, на Саур-могиле, в Зеленополье, Шахтерске, Иловайске и Дебальцево. Нужно открытое судебное заседание, на котором будет видно абсолютно все: и бездарность руководства, и героизм бойцов», – отметил Николай Колесник.