Мэр Мурманска обвинил беженцев из Украины в шантаже

Об этом сообщает FlashNord.

«Им (украинским беженцам - УНИАН) неоднократно предлагалось разместиться в других условиях. Городская власть никогда не пойдет на ущемление интересов горожан, которые десятилетиями ждут очереди в квартиры, отдавая квартиры беженцам. Мы для беженцев решаем вопросы иначе. Не получится шантажировать ни власть города Мурманска, ни власть Мурманской области. Никто никого на улицу не выгонит, но и сесть на шею никому не будет позволено», - сказал Веллер.

Как сообщал УНИАН, ранее губернатор Мурманской области Марина Ковтун подписала постановление о ликвидации пунктов временного размещения для беженцев из Украины.

Читайте такжеЮНИСЕФ планирует собрать $54,3 миллиона для помощи детям, пострадавшим от конфликта на Донбассе