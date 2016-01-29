Мэр Мурманска обвинил беженцев из Украины в шантаже
Мэр Мурманска Алексей Веллер обвинил беженцев из Украины в шантаже местных властей и заявил, что никому "не позволит сесть на шею".
Об этом сообщает FlashNord.
«Им (украинским беженцам - УНИАН) неоднократно предлагалось разместиться в других условиях. Городская власть никогда не пойдет на ущемление интересов горожан, которые десятилетиями ждут очереди в квартиры, отдавая квартиры беженцам. Мы для беженцев решаем вопросы иначе. Не получится шантажировать ни власть города Мурманска, ни власть Мурманской области. Никто никого на улицу не выгонит, но и сесть на шею никому не будет позволено», - сказал Веллер.
Как сообщал УНИАН, ранее губернатор Мурманской области Марина Ковтун подписала постановление о ликвидации пунктов временного размещения для беженцев из Украины.
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Справка. С апреля 2014 года в ФМС за временным убежищем или статусом беженцев обратились 404 тыс. украинцев, 265 - за разрешением на временное проживание. 152 тыс. украинских граждан приобрели трудовые патенты. По словам заместителя главы ФМС России Вадима Яковенко, в настоящий момент более 600 тыс. украинских мигрантов нарушают режим пребывания в РФ. Всего, по его данным, на территории РФ находится 2,6 млн граждан Украины, из них с юго-востока страны приехало около 1 млн человек. 29 октября ФМС опубликовала проект постановления правительства, согласно которому из федерального бюджета должно быть дополнительно выделено 736 млн руб. на социально-бытовое обустройство находящихся в пунктах временного размещения беженцев с Украины с 1 октября по 31 декабря 2015 года.
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