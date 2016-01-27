В Мурманске решили закрыть пункты временного размещения для беженцев из Украины

Об этом сообщает FlashNord.

В постановлении регионального правительства говорится о необходимости ликвидировать ПВР с 1 января 2016 года.

"Администрация Мурманска в соответствии с постановлением М.Ковтун заявила о принудительном расселении жильцов общежития на улице Сафонова с 1 февраля. Сейчас в общежитии находятся 32 беженца из Донецкой и Луганской областей, в том числе 7 детей", - говорится в сообщении.

«Они не хотят выезжать, даже несмотря на постановление правительства, говорят, что никак не могут найти себе жилье. Они хотят квартиры, а не комнаты, и считают, что им обязаны их предоставить», - сообщила начальник отдела по работе с обращениями граждан администрации Мурманска Елена Калинина.

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Справка. С апреля 2014 года в ФМС за временным убежищем или статусом беженцев обратились 404 тыс. украинцев, 265 - за разрешением на временное проживание. 152 тыс. украинских граждан приобрели трудовые патенты. По словам заместителя главы ФМС России Вадима Яковенко, в настоящий момент более 600 тыс. украинских мигрантов нарушают режим пребывания в РФ. Всего, по его данным, на территории РФ находится 2,6 млн граждан Украины, из них с юго-востока страны приехало около 1 млн человек. 29 октября ФМС опубликовала проект постановления правительства, согласно которому из федерального бюджета должно быть дополнительно выделено 736 млн руб. на социально-бытовое обустройство находящихся в пунктах временного размещения беженцев с Украины с 1 октября по 31 декабря 2015 года.