В России отменен льготный миграционный режим для украинцев

Об этом сообщает "РИА Новости".

Россия отменила льготный миграционный режим для граждан Украины, льготы сохранили лишь для беженцев из Донецкой и Луганской областей.

Льготный режим для украинцев в России был введен в 2014 году в связи с конфликтом на востоке Украины - сроком до 1 августа 2015 года. Льготы касались режима пребывания и трудовой деятельности. В частности, органам ФМС было предписано беспрепятственно продлевать украинцам срок временного пребывания в России. Для этого достаточно было обратиться в подразделение ФМС с паспортом и миграционной картой.

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Теперь украинцы смогут находиться в России на общих правилах: не более 90 дней в течение полугода. Для длительного пребывания в России им нужно либо получить разрешение на работу, либо оформить другой подходящий статус.

Федеральная миграционная служба России 1 августа дала мигрантам с Украины 90 дней на определение своего статуса. За это время они могли беспрепятственно получить разрешительные документы на работу наравне с гражданами других стран Содружества независимых государств, с которыми у России установлены безвизовые отношения.

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Если иностранец из безвизовой страны за 90 суток никак не легализовался в России, то ФМС дает ему еще 30 суток, чтобы покинуть страну. Если же человек не покинет Россию в установленный срок, то въезд ему будет закрыт на срок от трех до десяти лет. Въезд в Россию нарушителям миграционного законодательства закрывается автоматически.

Льготный режим для украинцев с Донбасса продолжил действовать и после 1 августа.