В Украине впервые за последние 50 лет открыли свой автозавод

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, находясь с рабочей поездкой в Черкасской области, принял участие в открытии автомобильного завода корпорации «Богдан».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в церемонии приняли участие президент корпорации «Богдан» Олег СВИНАРЧУК, директор автомобильного завода «Богдан» Игор ФЕРЕНЦ, директор по экспорту компании «Хюндай» Вон Ши ЧАН, вице-президент компании «АвтоВАЗ» (Россия) Владислав МАТУС, председатель наблюдательного совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО, председатель Черкасской облгосадминистрации Александр ЧЕРЕВКО, Черкасский городской председатель Сергей ОДАРИЧ.

«Впервые в Украине за последние 50 лет после введения в эксплуатацию ЗАЗа мы присутствуем на запуске первого национального автомобилестроительного завода. Это – нерядовое событие», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что мощности завода будут составлять 120-150 тысяч автомобилей в год. Завод создает 4 тысячи новых рабочих мест, которые будут оплачиваться выше, чем средняя в Черкассах зарплата. Также будет создана соответствующая инфраструктура. «Этого бы не было, если бы не было уникальной команды, команды «Богдана». Я хочу сказать, что горжусь людьми, способными за такой короткий срок сформулировать национальную идею, найти партнеров, в том числе – за границей, и вместе реализовать этот уникальный для Украины проект», – сказал Президент.

Глава государства выразил убеждение, что Украина, которая всегда была среди государств с развитым автомобилестроением, будет продвигаться к созданию собственного автомобиля. «Я убежден, что сегодня мы являемся свидетелями того, как начинает рождаться первое украинское авто. Мы придем к собственной марке, к собственной комплектации. У меня в этом нет сомнения», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что создание нового завода демонстрирует инвестиционную привлекательность украинской экономики и важность создания благоприятных условий для привлечения инвестиций. «Такого рода инвестиционный пример свидетельствует о том, как важно дорожить и удерживать собственное инвестиционное поле, здоровую макроэкономическую культуру», – сказал глава государства.

Президент поздравил всех присутствующих с этим событием и пожелал новому заводу успешного дальнейшего развития.

После выступления В.ЮЩЕНКО вручил ключи от автомобиля многодетной семье ТАЛАНЕНКО (Каменский район Черкасской области), которая создала детский дом семейного типа.

Президент осмотрел цеха логистики, сварки, сборки и покраски автомобилей.

*** Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству автотранспортных средств разных типов. Сегодня в ее состав входят 20 компаний, среди которых: автомобильный завод «Богдан» (бывший Луцкий автомобильный завод), «Хюндай Моторс Украина» и другие.

20 июня 2008 года корпорация «Богдан» ввела в эксплуатацию новый автомобильный завод в Черкассах мощностью 120-150 тысяч легковых автомобилей в год. Инвестиции корпорации в строительство нового автозавода превышают 330 млн. долларов США.

ОАО «Автомобильный завод «Богдан» в Черкассах будет выпускать две модели легковых автомобилей LADA (2110, 2111) и три модели автомобилей Hyundai (Tucson, Elantra и Accent).