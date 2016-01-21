В Киеве создается Музей Майдана

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинского института национальной памяти, сегодня на пресс-конференции в Киеве был представлен директор Музея Майдана - известный музейщик Игорь Пошивайло.

Читайте такжеВ преступлениях против Майдана подозреваются около 150 милиционеров – ГПУ

"Прежде всего мы завершим разработку базовой концепции, сформулируем план действий и обеспечим базовые элементы новой структуры - финансирование, штатное расписание, формирование наблюдательного и попечительского советов", - так обозначил директор главные задания, стоящие перед руководством музея.

Пошивайло отметил, что актуальным является предоставление музею хотя бы временного помещения, работа над консервацией и реставрацией основной коллекции, поскольку сейчас она хранится в неприспособленных помещениях.

"Усилиями волонтеров и Института национальной памяти собрано почти две тысячи артефактов", - говорится в сообщении.

Руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что «важным аспектом в создании Музея Майдана является то, что общественная инициатива, которая возникла во время Майдана, наконец, нашла государственную поддержку - Администрации президента и правительства”.

Вятрович сообщил, что "Мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музей Революции достоинства" зарегистрирован как юридическое лицо. При этом добавил, что пока музей не имеет помещения для размещения экспозиций, но, по его мнению, лучшим местом мог бы быть Украинский дом с последующей возможностью строительства нового помещения для постоянной экспозиции.

"И лучше всего для этого подходит место на аллее Героев Небесной сотни", - уточнил Вятрович.

По его словам, ответственным за создание Музея определен Украинский Институт национальной памяти, и «несмотря на это дополнительное задание, в бюджете на 2016-й никаких дополнительных средств не предусмотрено.

"Мы будем поднимать в ближайшее время вопрос изменений в бюджет, которые учтут необходимые средства для создания Музея Майдана, и верим в поддержку этого от правительства и парламента", - добавил Вятрович.