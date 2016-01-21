Производители ID-карточек объяснили, как проверить их подлинность

Полиграфкомбинат «Украина» обнародовал информацию о защитных особенностях паспорта гражданина Украины нового образца, согласно которой можно проверить подлинность ID-карты.

Информация доступна на сайте производителя документа - Полиграфкомбината «Украина» в электронном виде.

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«Мы стремимся соответствовать международным стандартам и делать для украинцев документы, в качестве и защищенности которых они будут стопроцентно уверены. Информация о защитных особенностях паспорта гражданина Украины нового образца позволит с легкостью убедиться в подлинности паспортного документа», - отмечает директор Полиграфкомбината «Украина» Максим Степанов.

В информации о защитных особенностях паспорта гражданина Украины нового образца приведены те 17 элементов защиты, которые позволяют проверить подлинность идентификационного документа без применения дополнительных экспертных мероприятий. Указанные элементы защиты использовались производителем в соответствии с Постановлением КМУ от 25.03.2015 № 302 (с изменениями), которым утверждены образцы и технические описания нового паспорта гражданина Украины.