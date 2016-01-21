Украинский хакер похитил пароли с более чем 13 тысяч компьютеров – американские прокуроры
10:01, 21 января 2016Общество
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Украинский хакер Сергей Вовненко похитил пароли и данные кредитных карт с более чем 13 тысяч компьютеров в период с сентября 2010-го до августа 2012 года.
Украинский хакер похитил пароли из более чем 13 тысяч компьютеров / daily.com.ua
Об этом заявили американские прокуроры, которые добавляют, что минимальным обязательным наказанием за это является двухлетнее лишение свободы, но Вовненко может получить и дополнительные сроки, передает "Радио Свобода".
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По данным обвинения, Вовненко был участником международного заговора с целью взлома компьютеров физических и юридических лиц.
Сергей Вовненко был задержан итальянскими властями 13 июня 2014 года, арестован и передан в США.
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