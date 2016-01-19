Порошенко предлагает автоматически арестовывать счета после решений судов

01:08, 19 января 2016
Общество
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Президент Украины Петр Порошенко предлагает ввести в гражданском и хозяйственном судопроизводстве систему автоматизированного ареста денежных счетов.

суд / insight-ukraine.org

Об этом говорится в зарегистрированном президентом в Верховной Раде проекте Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения системы автоматизированного ареста денежных счетов в гражданском и хозяйственном судопроизводстве.

«По состоянию на сегодняшний день остро стоит проблема быстрого и эффективного исполнения судебных решений и постановлений государственного исполнителя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах должника в банках или других финансовых учреждениях, с целью обеспечения иска или реального исполнения судебного решения», - говорится в пояснительной записке.

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Согласно положениям Закона Украины "Об исполнительном производстве" информацию об имеющихся у должника счетах и вкладах государственный исполнитель получает в органах доходов и сборов, других органах государственной власти, предприятиях, учреждениях и организациях, которые обязаны предоставить ему информацию в трехдневный срок, а также по сообщениям взыскателя.

Отмечается, что после получения такой информации государственный исполнитель направляет банкам или другим финансовым учреждениям соответствующее постановление о необходимости осуществления ареста денежных средств должника и только после этого соответствующими банками или другими финансовыми учреждениями осуществляется реальный арест денежных средств должника.

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«Учитывая значительную продолжительность такой процедуры по времени, должник получает возможность уклониться от исполнения судебного решения или наложения ареста согласно постановлению государственного исполнителя, в том числе путем снятия или перевода соответствующих денежных средств на другие счета», - говорится в документе.

Кроме того, в пояснительной записке отмечают, что действующее законодательство Украины об исполнительном производстве не определяет четких сроков для совершения государственным исполнителем указанных выше действий по идентификации счетов должника и наложении ареста на соответствующие денежные средства.

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На практике сроки совершения таких действий зависят от загруженности того или иного исполнителя и его внутреннего убеждения относительно необходимости оперативного совершения таких действий, что также не может способствовать быстрому и эффективному исполнению судебного решения или вынесению соответствующего постановления о наложении ареста.

«С учетом изложенного представляется целесообразным внедрение системы автоматизированного ареста денежных средств, которая позволит обеспечить оперативное (в пределах нескольких минут) фактическое наложение ареста на денежные средства должника в соответствии с судебным решением или постановлением государственного исполнителя и исключить риски вывода ответчиком (должником) денежных средств с его счета», - отмечают в сообщении.

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К тому же, в пояснительной записке отмечается, что согласно подпункту «а» раздела «Judicial reform» пункта 29 Меморандума об экономической и финансовой политике, заключенного между Украиной и Международным валютным фондом, Украина взяла на себя обязательство принять закон, который будет усиливать положения Гражданского процессуального кодекса Украины относительно наложения ареста на банковские счета.

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