Суд в России отклонил жалобу адвокатов Савченко: летчицу оставили под стражей до апреля

Об этом сообщил в Twitter один из адвокатов Николай Полозов.

«Ростовский областной суд оставил Надежду Савченко под стражей. Россия в очередной раз нарушила резолюцию ПАСЕ», - написал он.

Полозов также отметил, что сегодня началась вторая неделя голодовки его подзащитной, которая незаконно удерживается в российском СИЗО.

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Как сообщалось, 17 декабря Донецкий городской суд Ростовской области удовлетворил ходатайство прокуроров о продлении срока содержания Савченко под стражей до 16 апреля следующего года.

Того же дня Савченко объявила о начале голодовки с 18 декабря.

Как сообщал УНИАН, Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет о покушение на убийство и убийство, а также незаконное пересечение границы.

По данным адвоката, Савченко грозит максимальный срок заключения - 25 лет.