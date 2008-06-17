Киевский теризбирком отказал Катеринчуку

Киевская городская территориальная избирательная комиссия отказалась досрочно прекратить полномочия депутатов от Блока Катеринчука в Киевсовете по просьбе руководителей городских организаций партий, которые вошли в блок.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня на заседании теризбиркома приняли 12 членов комиссии.

Отказ базируется на том, что в КГТИК не поступило решение об отзыве депутатов Блока Катеринчука в Киевсовете от высшего руководящего органа блока – совета блока, чего требует законодательство и разъяснение ЦИК, отмечается в решении комиссии.

Кроме того, теризбирком должен был получить оригинал решения межпартийной конференции о лишении мандатов пяти депутатов блока, в то же время он получил лишь выдержку из соответствующего протокола относительно решения межпартийной конференции.

На заседании комиссии также сообщили, что Секретариат Киевсовета в ответ на обращение КГТИК прислал информацию о том, что депутаты Блока Катеринчука Борис ГАВРИЛЕНКО, Павел ТЕСЛЕНКО и Роман ЯРОШЕНКО 10 июня этого года лично написали заявления о вхождении в фракцию отмеченного блока.

Таким образом, Секретариат Киевсовета опроверг информацию, изложенную в заявлении руководителей местных организаций партий в составе Блока Катеринчука, о том, что ни один депутат от блока не написал заявление о вхождении в соответствующую фракцию (на основании отсутствия таких заявлений они просили КГТИК лишить полномочий депутатов от Блока Катеринчука – УНИАН).

Следовательно, согласно сегодняшнему решению столичной территориальной избирательной комиссии, Б.ГАВРИЛЕНКО, П.ТЕСЛЕНКО и Р.ЯРОШЕНКО, а также Владимир ЛАНОВОЙ и Алексей РЕЗНИКОВ остаются депутатами от Блока Катеринчука в Киевсовете.

Справка УНИАН. По результатам выборов 25 мая в Киевсовет от Блока Николая Катеринчука прошли 5 депутатов, среди которых и народный депутат Н.КАТЕРИНЧУК, который потом отказался от мандата депутата Киевсовета. Вместо него был зарегистрирован следующий в избирательном списке Роман ЯРОШЕНКО (член наблюдательного совета ООО “Партнер-Банк”, внепартийный), который 10 июня вместе с двумя другими депутатами от этой политической силы - Павлом ТЕСЛЕНКО (директор ЗАО “Красный мак”, член партии “Европейская платформа”) и Борисом ГАВРИЛЕНКО (командир экипажа самолета ЗАО “Авиакомпания “АэроСвит”, внепартийный) поддержали избрание секретарем Киевсовета Олеся ДОВГОГО. Благодаря этим трем голосам была достигнута необходимая поддержка кандидатуры, поданной Киевским городским председателем, в 62 голоса.

Кроме того, на заседании сессии в тот же день было объявлено о создании 6 фракций в Киевсовете: фракции Блока Черновецкого, фракции БЮТ, фракции Блока Кличко, фракции Блока Литвина, фракции Партии регионов и фракции ГАК. Относительно создания фракции Блока Катеринчука объявления не было.

Н.КАТЕРИНЧУК пояснил, что пока еще в горсовете не существует фракции или депутатской группы Блока Катеринчука, поскольку сейчас в блоке есть “раскол”.

13 июня на второй межпартийной конференции Блок Николая Катеринчука принял решение о досрочном прекращении полномочий всех своих 5 депутатов в Киевском городском совете.

В Киевсовет также по списку Блока Катеринчука прошли Владимир ЛАНОВОЙ (внепартийный, президент Центра рыночных реформ) и Алексей РЕЗНИКОВ (внепартийный, адвокат «Магистр&Партнеры»).