Крымский рабовладелец получит реальное наказание

Прокуратура Крыма добилась реального наказания жителю Симферополя, обвиненному за взятие в рабство пяти крымчан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымской прокуратуры, в 2005-2006 годах обвиненный симферополец поработил пятерых крымчан, которых битьем и угрозами принуждал работать на себя. Прокуратура полностью доказала в суде его вину в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы человека). Райсудом был принят обвинительный приговор: рабовладельца приговорили к четырем годам лишения свободы, но освободили от отбывания наказание с испытательным сроком на два года. Прокуратуру не устроило такое решение. На приговор была внесена кассация в Верховный суд Украины.

Кассационная инстанция согласилась с доводами прокурора о том, что подсудимому назначено наказание, неадекватное тяжести совершенного преступления. "Слишком мягкий приговор был отменен, дело направлено на новое рассмотрение, по результатам которого преступник осужден к реальному отбыванию наказания", - говорится в сообщении.

Обвиняемый взят под стражу в зале суда. На днях приговор вступил в силу.