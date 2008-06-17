Погода на 18 - 22 июня

Завтра в Украине будет тепло, в западной части пройдут сильные дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 18 июня переменная облачность. На западе дожди с грозами, кое-где град, шквалы 17-22 м/с, на высокогорье Карпат порывы ветра 25-30 м/с; в Закарпатье и в Карпатах ночью сильные, днем очень сильные дожди. На остальной территории без существенных осадков, только днем в северных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 22-27°, на востоке и юге до 29°, в западных областях 17-22°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 10-15°.

19-20 июня в Украине переменная облачность. Кратковременные дожди (ночью 19 июня на Закарпатье и в Карпатах очень сильные дожди), грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с, только днем 20 июня в западных областях без осадков; температура ночью 11-16°, днем 19 июня 19-24°, 20 июня 23-28°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 13-18°. В восточных областях, Крыму и Приазовье преимущественно без осадков; температура ночью 14-19°, днем 25-30°. Ветер в Украине восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

21- 22 июня в восточной части страны и в Крыму без осадков, на остальной территории местами кратковременные дожди (22 июня в основном небольшие), грозы. Температура ночью 13-18°; днем 25-30°, в западных, а 22 июня и в северных областях 20-25°.

В Киеве завтра переменная облачность. Без существенных осадков, только вечером местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 23-25°.

19-20 июня в столице переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°; днем 19 июня 19-24°, 20 июня 23-28°.

21- 22 июня в Киеве местами кратковременные дожди (22 июня - небольшие), грозы. Температура ночью 13-18°; днем 21 июня 25-29°, 22 июня 20-25°.