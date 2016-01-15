"Завалили город дешевыми конфетами": предприниматели оккупированной Керчи жалуются на стихийных торговцев из РФ
Предприниматели Керчи жалуются на стихийных торговцев с Кубани. По словам представителей мелкого и среднего бизнеса, россияне значительно снизили им выручку в новогодние праздники.
Об этом сообщает Крым.Реалии.
По словам местных предпринимателей, мало кто из приезжих торгующих имел необходимые разрешения на торговлю.
«Завалили город дешевыми конфетами! Ни за место не платят, ни налоги в местный бюджет. В лучшем случае, если у кого-то из них есть патент, то все отчисления уходят в бюджет Краснодарского края или какого-то еще. А мы здесь за все платим, и в Пенсионный фонд, и в налоговую! И что мы имеем?» - рассказал один из предпринимателей.
Читайте такжеВ оккупированной Керчи снова начались веерные отключения света
В основном, торгующие жители Краснодарского края везли в Керчь недорогие конфеты, колбасу, посуду и разного рода промтовары. При этом лотки с товаром ставили как на Центральном рынке, так и во дворах жилых домов.
Читайте такжеКрымский блэкаут: в Керчи хлебные магазины отключают от света
О низких заработках в связи с большим количеством приезжих торговцев предприниматели накануне рассказали и на встрече с так называемым руководством города при обсуждении проблемы отключения электроэнергии. Когда оккупационные власти потребовали от представителей мелкого и среднего бизнеса полностью перейти на генераторы, предприниматели пожаловались, что не могут позволить себе покупку топлива в таких количествах, поскольку, по их подсчетам, в месяц на эти цели необходимо выделять сумму в пределах 10 –15 тысяч рублей (3,1 - 4,7 тысяч гривень), что не под силу в условиях небольшой выручки.
Читайте такжеКерчан не пустили в Крым на купленном и оформленном на территории материковой Украины автомобиле
Реакции оккупационных властей на жалобы керченских предпринимателей на заезжих конкурентов пока нет.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.
Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались заприсоединение Крыма к России.
18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.