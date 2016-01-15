Квиташвили заявляет, что в Украине нет эпидемии гриппа

В Украине нет эпидемии гриппа, а ситуация относительно распространения заболевания контролируема.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили сегодня на брифинге.

Он акцентировал, что в начале января традиционно активизируется вирус гриппа.

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«На сегодняшний день подтвержденных смертей от гриппа - 25, это лабораторно подтвержденных смертей. Я слышал о разных цифрах. Это неправда, потому что они должны быть лабораторно подтверждены. Призываю не паниковать Это не первый раз, когда страна проходит через сезон гриппа и эпидемию», - сказал Квиташвили.

Руководитель Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний Министерства здравоохранения Любовь Некрасова также подчеркнула, что ситуация с гриппом в Украине спокойная и отвечает сезонному уровню.

«ВОЗ предусматривает два индикативных показателя, которые свидетельствуют об эпидемии: уровень заболеваемости – 578 человек на 100 тысяч населения (в Украине на сегодня – 310 больных на 100 тысяч) и тяжесть течения грипподобных заболеваний, осложненных пневмонией. За последнюю неделю такими тяжелыми формами в нашей стране заболели 702 человека, из них 15 умерли (в том числе ребенок 5 лет из Винницкой области)», - сказала Некрасова.

«Мы прогнозировали повышение уровня заболеваемости в начале новогодних праздников, но не ожидали смертельных случаев. В 2009 году высокий уровень заболеваемости был в западных регионах, от гриппа умерли 400 больных. В этом эпидемсезоне на западе самые низкие показатели заболеваемости. Сейчас «лидируют» Одесская, Винницкая, Донецкая области», - сказала Некрасова.

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По ее словам, в Украине работает 25 лабораторий по определению вируса гриппа. «В стране подготовлено 8 808 лечебных заведений для приема больных гриппом. Стратегический запас лекарственных средств против гриппа достаточный. В Украине – 9 миллионов людей в группе риска относительно тяжелого течения гриппа и ОРВИ. Предполагалось, что большинство из этой группы будут вакцинированы против гриппа. Однако было провакцинировано лишь 120 тысяч. Это – капля в море», - сказала Некрасова.

Эксперт также навела данные статистики по летальности вследствие гриппа и ОРВИ за последние годы. Так, в 2010 в Украине умерли 282 человека, в 2011 – 91, в 2012 умерли лишь 2 человека, в 2013-м – 23, в 2014-м – 14 людей, сказала Некрасова.