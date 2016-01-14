Порошенко повторил "подвиг" предшественника: забыл украинское слово на пресс-конференции

Во время большой пресс-конференции президент Петр Порошенко забыл украинское слово и вынужден был обратиться за помощью к своему пресс-секретарю Святославу Цеголко.

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На один из вопросов журналистов Порошенко ответил: "В отличие от многих, я не нуждаюсь ни в финансовых советниках, ни в… Кошельков, как будет у нас? Гаманцив, о".