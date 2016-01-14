Боевики готовят защитные позиции между Коминтерново и Водяным - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете миссии от 13 января, опубликованном сегодня.

Наблюдатели сообщили, что во время пребывания в поселке услышали один взрыв на расстоянии около 400 м со стороны юго-запада от их позиций.

"Специальная мониторинговая миссия также видела пятерых членов «ДНР» в военной форме", - утверждается в сообщении.

Читайте такжеВ ОБСЕ назвали сроки и раскрыли детали обмена пленными на Донбассе

Также сказано, что на одном из блокпостов «ДНР», расположенном на юго-западном въезде в поселок, местная жительница проинформировала представителей ОБСЕ, что для того, чтобы пересечь блокпост украинских Вооруженных сил на окраине поселка, местные жители, прежде всего, должны зарегистрироваться в Мариуполе и доказать, что они имеют собственность в этом районе.

Читайте такжеВ "ДНР" и "ЛНР" не должны питать иллюзий относительно специального статуса Донбасса - председатель ОБСЕ

Представители ОБСЕ, кроме того, посетили село Водяное (19 км к северо-западу от Мариуполя, 4 км к юго-востоку от Коминтерново), в котором, как и в прошлый раз, не заметили ни вооруженных лиц, ни гражданских.

Читайте такжеВ Минске работают над реализацией договоренностей для проведения местных выборов на Донбассе - Штайнмайер

"Специальная мониторинговая миссия наблюдала, как представители «ДНР» готовили защитные позиции (рыли окопы) на дороге между Коминтерново и Водяным", - сказано в отчете.